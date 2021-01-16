Meteorolojiden Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Doğu Akdeniz 'de, yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına beklendiği bildirildi.

Doğu Akdeniz 'de, yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına beklendiği bildirildi.

Doğu Akdeniz 'de, yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına beklendiği bildirildi.

Doğu Akdeniz 'de, yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına beklendiği bildirildi.

Doğu Akdeniz 'de, yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına beklendiği bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türkiye Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden Doğu Akdeniz'de fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, pazartesi sabah etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları istendi.