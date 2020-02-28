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Meteoroloji’den fırtına uyarısı

Meteoroloji’den fırtına uyarısı

Meteoroloji’den fırtına uyarısı

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Meteoroloji Dairesi, yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde rüzgar beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve analizler sonucunda rüzgar; yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve batı yönlerden kuvvetli (39-49 km/saat) yer yer fırtına (62-74 km/saat) şeklinde esecek.

Daire, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.

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