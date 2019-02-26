METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!

Meteoroloji Dairesi bugün için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.

Çarşamba gününe kadar devam edecek yağışlara karşı tedbirli olunması tavsiye edildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiye edilir” denildi.