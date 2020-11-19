Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Dairesi, yağışların bu akşamdan yarın gece yarısına kadar yer yer kuvvetli olacağını duyurarak, yaşanabilecek olumsuzluklar için vatandaşları ve yetkilileri uyardı. Son meteorolojik değerlendirmelere göre, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların bu akşam saat 20.00’den yarın gece yarısına kadar yer yer etkili olması bekleniyor.

BRTK