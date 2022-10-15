Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Dairesi, yarın bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklar konusunda yetkilileri ve vatandaşları uyardı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren yarın saat 18.00’e kadar yağışların yer yer etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgede beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli ve metrekareye 21 ila 50 kg yağış beklendiği belirtilen açıklamada, “Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiye edilir” denildi.

BRT