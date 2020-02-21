Meteoroloji’den uyarı!

Meteoroloji, bugün için sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Dairesi, yarın öğle saatlerinden akşamüzerine kadar etkili olması beklenen sağanak konusunda uyarıda bulunarak, vatandaşları ve yetkilileri tedbirli olmaya çağırdı.

Bugün saat 12.00’den saat 18.00’e kadar sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların yer yer metre kareye 21-50 kg olmasının beklendiği belirtildi.