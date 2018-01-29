METEROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI!
Hava bu hafta...
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Meteoroloji Dairesi’nin 30 Ocak – 5 Şubat tarihlerini kapsayan raporuna göre, KKTC genellikle Alçak Basınç Sistemi ile serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; sonraki günler parçalı az bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 17 – 20 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar ise periyodun ilk günleri Güney ve Batı, diğer günlerde ise Kuzey ve Batı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, hava durumu
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