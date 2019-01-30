Metin Akpınar hakkında flaş karar

Halk TV’de yayınlanan Halk Arenası programındaki açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatılan sanatçı Metin Akpınar hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan verilen yurtdışına çıkış yasağı ve haftanın bir günü imza atma şeklindeki adli kontrol kararı kaldırıldı.

Halk TV'de yayınlanan Halk Arenası programında yaptığı açıklamalar nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Kararın ardından Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in avukatları itiraz dilekçesi sunarak, adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etmiş ancak talepleri hakimlik tarafından reddedilmişti.

AKPINAR HAKKINDAKİ ADLİ KONTROL KARARI DA KALDIRILDI

Savcılığın geçtiğimiz hafta Müjdat Gezen hakkında verilen yurtdışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza atma şeklindeki adli kontrol kararını resen kaldırılmasının ardından, Metin Akpınar hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan verilen adli kontrol kararı da resen kaldırıldı.