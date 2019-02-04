"Metin beni kullandı!"

Amerikan basını Adriana Lima'yla Metin Hara ilişkisinin tamamen bittiğini duyurdu.

Adriana Lima’yla Türk yazar Metin Hara arasında bir buçuk yıl önce başlayan aşk çok konuşulmuştu. Fakat aralık ayında Adriana Lima sosyal medya hesabında Metin Hara’yı takipten çıkartarak şunları yazmıştı: “Kadınlar, siz kötü yetiştirilmiş erkekler için bir rehabilitasyon merkezi değilsiniz. Onu düzeltmek, değiştirmek, yetiştirmek ya da büyütmek sizin göreviniz değil. Siz bir yol arkadaşı arıyorsunuz; bir proje değil!” 10 Ocak’ta Amerika’ya giden Metin Hara konuşmaya ikna ettiği Adriana’yla el ele çekilmiş fotoğraflarını yayınlayarak ‘ayrılmadık’ demişti.

Amerikan The People dergisi, ‘Haberimizi teyit ettirdik’ diyerek ayrılığın doğru olduğunu belirtti. Derginin iddiasına göre Adriana, yakın çevresine Metin Hara’nın kendisini kullandığını söylemeye başlamış.