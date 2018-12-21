'Metin Hara'nın kitapları tamamen boş'

Adana'da yaşayan Yeliz Yeşilmen, önceki gün Nişantaşı City's AVM'de görüntülendi.

Yılan derisi çizmeleri ile dikkat çeken Yeliz Yeşilmen, "Çok satan kitaplar okudum, reklamına kanıp alıyorsunuz, tamamen fos! Artık ben de yazacağım, hele bazı kıtalar var inanın çocuk kitapları ve hikayeleri romanları bile daha öğretici" dedi.

Ünlü şarkıcı, "Mesela Metin Hara'nın ilk kitabı; bana biri anlatsın bu kitap neyi anlatıyor? 'Gittim pencereyi açtım, temiz hava soludum, vitaminimi aldım' diye diye gidiyor. Hiçbir şey anlamadım, reklamcılar kitap dünyasını ele geçirmiş, o kadar boş kitap var ki, hiç anlamıyorum. İnanın çocuk hikaye kitapları bile daha öğretici, 'çok satanlar' diye alıyorsun tamamen boş,Adriana Lima sayesinde tanıdım para verip aldım, ama hata ettim' ifadelerini kullandı.

"ADANA'DAN BURALARA YETİŞİYORUM"

Kendini internet sayfasından hayranlarına anlatmaya çalıştığını belirten Yeliz Yesilmen, "Adana'dan buralara yetişiyorum. Adana'dan herkese hitap edip yönetiyorum' dedi.

İnternet sayfasını çok takip eden olduğunu izlendiğini ama hasetlikten beğeni almadığını söyleyen şarkıcı, "İnternetteki paylaşımlarımdan birçok yorum da geliyor, yalan yanlış yazanlar da çok ama ben takmıyorum. İzleyip bakıyorlar 350 bin kişi giriyor ama beğeni atmıyorlar, beni çekemeyen çok. Adana'dan Türkiye gündemini belirlerken onlar benimle aşık atmaya kalkıyor! Bu camiada bir Hülya Avşar, iki İbrahim Tatlıses, üç benimdir. Herkes yerini bilsin" şeklinde konuştu.