METİN SEVİMLİ YARALANDI
Dereboyunda meydana gelen trafik kazasında salon araç ile motosiklet çarpıştı
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Melin DOBRAN
Lefkoşa’nın Dereboyu bölgesinde dün sabah 08.30 civarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Servet Somuncuoğlu Sokak’ta PS 570 plakalı araç ile seyreden Otuekong Bassey Eyo (E-28), Memduh Asaf Sokak kavşağına geldiği zaman anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden, Memduh Asaf Sokak’a giriş yaptı. O esnada Memduh Asaf Sokak’tan Dereboyu’na doğru seyreden, Metin Sevimli (E-22) yönetimindeki LA 274 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Olay yerine çağırılan ambulansla Lefkoşa devlet hastanesine kaldırılan Sevimli’nin, muhtelif yerlerinde kırık olduğu öğrenildi.
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