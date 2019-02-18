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METREKAREYE 29 KİLO YAĞIŞ

METREKAREYE 29 KİLO YAĞIŞ

En fazla yağış o bölgede...

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KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağış, metrekareye 29 kg ile Taşpınar’da kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Taşpınar 29 kg/m², Doğancı 19 kg/m², Güzelyurt 13 kg/m², Alevkaya 9 kg/m², İskele 7 kg/m², Türkeli, Boğaz, Lefke 6 kg/m², Kaleburnu, Değirmenlik, Ercan 5 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0,1 ile 4 kg/m² arası yağış kaydedildi.

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