  1. FOTO GALERİ

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  3. METRESİNİN TELEFONUNDAN ÇIKTI!

METRESİNİN TELEFONUNDAN ÇIKTI!

METRESİNİN TELEFONUNDAN ÇIKTI! 1122

33 yaşındaki erkek, 34 yaşındaki hamile karısı ve çocuklarını kendi elleriyle öldürdü.