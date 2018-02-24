Metroda Cinsel İlişkiye Girdiler!

Rusya'da Nijniy Novgorod metrosuna binenler vagonda bir kadının bir erkeğin önünde eğildiğini görünce şoku yaşadılar. Bir yolcu kaygısız çiftin cinsel ilişkiye girdiği skandal anları kayda aldı.

Rusya'nın batısındaki Nijniy Novgorod metrosundaki yolcular genç bir çiftin birden cinsel ilişkiye girmesiyle şoku yaşadı.

Şaşkınlığını gizleyemeyen bir yolcu, vagonda adamın önünde diz çöken kadını videoya çekmeye başladı.

Fakat skandal çiftin davranışları daha sonra şoke edici oldu. Kadın pantolonunu indirerek partnerinin kucağına atladı.

Bir noktada çift videoya alındığının farkına varıyor gibi görünse de, kahkahalar atıyor ve seks yapmaya devam ediyor.

Görüntüler Moskovskaya istasyonunda sona eriyor, kız yüzündeki arsız bir gülümsemeyle pantolonunu kaldırıyor.