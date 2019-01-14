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Metroya iç çamaşırlarıyla bindiler

Metroya iç çamaşırlarıyla bindiler 1123

2002 yılında başlatılan 'pantolonsuz metro günü', New York, Paris, Berlin, Londra gibi büyük metropollerde kutlanıyor.