Mevsim Geçişlerinde Saçlarınız daha çok dökülüyorsa...

Mevsim Geçişlerinde Saçlarımız Daha Mı Çok Dökülür?

Saç Bakım Uzmanı Serap Öztürk Niya, mevsim değişikliklerindeki saç dökülmesi hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için anlattı.

Birçok kadın mevsim sonlarında kayda değer bir saç dökülmesi fark etmeye başlar ve bu yapılan araştırmalar sonucunda tespit edilmiş bir durumdur.

İnsanlar, saç büyüme evrelerinin doğrudan bir sonucu olarak her gün 50 ila 100 saç teli dökmeye meyillidirler. Tipik bir saç teli, normal süre içinde büyüyeceği 24 ila 72 ay (2 ila 6 yıl) arasında bir yaşam döngüsüne sahiptir. Bununla birlikte, bir kişinin saçının yaklaşık yüzde 10'u saçın düşebileceği “dinlenme” aşamasında (telojen dönemimde) olabilir.

Bunun tam olarak neden gerçekleştiği tam olarak açık değil, ancak bazı araştırmalar sıcaklık değişiminden olduğunu ortaya koymaktadır.

Mevsimsel saç dökülmesi

Mevsimsel dökülme size fark edilir olsa da, tüm işlem tamamen normaldir ve endişelenmenize gerek yoktur. Mevsimsel saç dökülmesi, insanlar da dahil olmak üzere dahil tüm memelilerde yaygın olarak görünür. Kadınlar, ilkbaharda biraz daha yüksek düzeyde saç dökülmesi yaşayabilir, ancak sonbahar kaybı daha belirgindir.

Tüm yıl boyunca saç dökülmesi sorunu yaşayan, saçlarda seyrelme ya da açılmalar oluştuysa bir uzmandan destek alınabilir. Uzmanlar sadece dökülmeye neyin sebep olduğunu değerlendirmekle kalmaz, aynı zamanda bu saç dökülmesini dengelemek ve yeniden büyümeyi teşvik etmek için var olan tedavi seçeneklerini de sunarlar.

Saç sağlığı uzmanları, bilgisayarlı analizler ve kişiye özel terapi seçenekleri sunabilir. Aynı zamanda saç sağlığını destekleyici çeşitli terapi seçenekleri sunabilirler. Saç sağlığına yararlı olan yüksek oranda zengin vitaminler, mineraller, amino asitler ve bitkisel özler içeren özel bakımlar da uygulayabilirler.

Saç bakım teknikleri

Bakımlar kişiye özel tahsis edilen terapi odalarında, saçlı deriye özel masaj teknikleri, canlandırıcı ve rahatlatıcı nitelikteki farklı terapi yöntemleri ile beraber uygulanır.

Sakinleştirici bir baş ve boyun masajı ile başlayan bakım uygulaması, topikal losyon ve saç bakımlarının saça uygulanması ile devam eder. Uygulamaya ürünlerin daha hızlı emilimi için infra-red ışık altında masajla devam edilir. Infra-red iyileştirici ve hücre yenileyici ışık gücüyle ürünlerin etkinliğini artırmaktadır. İşlemleri sırt ve boyun kaslarını gevşeten ve kan dolaşımını tetikleyen vibratör uygulaması takip eder. Daha sonrasında uygulanan buhar işlemi ile saçın geçirgenliği artırılarak işlem sonlandırılır.

Terapiler kişinin saç sorununun boyutuna göre, laser terapi, mikrodermal roller, elektroporasyon (iğnesiz mezoterapi) uygulamaları ile desteklenebilmektedir. Mevsim geçişlerinde bu tekniklerden faydalanarak saçı canlandırmak ve saç sağlığını korumak mümkün.