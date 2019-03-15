MEVSİMLİK İŞÇİ İSTİHDAM EDİLECEK!

Orman Dairesi mevsimlik işçi istihdam edecek..Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi, mevsimlik işçi münhali açtı. Bu kapsamda, Nisan – Kasım 2019 döneminde 26 Kule Gözcüsü (Erkek), 20 Ağır Araç Operatörü (Arazöz Şoförü – Erkek ) ve 79 Yangın İşçisi (Erkek) istihdam edilecek.

Müracaatların şahsen, 18 Mart- 29 Mart 2019 tarihleri arasında Orman Dairesi Müdürlüğü’ne, Orman Dairesi’ne bağlı Bölge Şefliklerine ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na yapılması gerekiyor.

Gözü- İşçi olarak istihdam edilecekler, ülke genelinde kurulu bulunan 14 yangın gözetleme kulesinde, 24 saat süreyle yangın gözcülüğü ve olası bir yangın durumunda söndürme ve soğutma çalışmaları görevlerini yürütecekler.

Şoför olarak istihdam edileceklerin ise dozer, kamyon, arazöz ve tanker gibi ağır araçları kullanmaları ve olası bir yangın durumunda söndürme ve soğutma çalışmalarında gerekmesi halinde görev almaları isteniyor.

Münhallerle ilgili ayrıntılı bilgi, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın https://tarim.gov.ct.tr/tr-tr/ web adresinden alınabilir.