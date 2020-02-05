Mevsimsel alerjiler için birebir!

Isırgan otu neye iyi geliyor? Isırgan otunun faydaları nelerdir?

Isırgan otu (Urtica dioica) aslen Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya bölgelerine özgüdür ancak Avrupa, Kuzey Amerika, Asya'nın soğuk bölgeleri ve Kanada'da yetişmektedir. Çok yıllık bir bitkidir. Bitkinin altı alt türü vardır. Isırgan otu üzerindeki tüyler, bitkiye dokunulması ile kırılır ve içinde bulunan formik asit ve histamin gibi maddeler değdiği yerde kaşıntı ve kızarıklığa neden olur. Bu özelliği ise ona haşerelere karşı koruma sağlar. Birçok eski medeniyet ısırgan otunu tıbbi özellikleri için kullandı. Peki, ısırgan otu neye iyi geliyor? Isırgan otunun faydaları nelerdir?

Kan dolaşımını artırma, bağışıklık sistemini güçlendirme, diyabete karşı koruma ve kanı temizleme gibi birçok faydaları bulunan ısırgan otu, A ve C vitaminleri bakımından zengindir. Isırgan otu, antioksidan içermesi nedeniyle serbest radikallerin oluşumunu önler. Isırgan otu, sindirim sisteminden bağışıklık sistemi hastalıklarına kadar birçok alanda pek çok fayda sağlar. Şimdi, ısırgan otu neye iyi geliyor? Isırgan otunun faydaları nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

ISIRGAN OTU NEYE İYİ GELİYOR?

Isırgan otunun sağlık için faydalarından bazıları şunlardır:

* Mevsimsel alerjiler, polen gibi bir madde vücudu histamin üretmek için tetiklediğinde ortaya çıkar. İnflamasyon, kaşıntı ve kurdeşen gibi alerjilerin karakteristik semptomlarına neden olan histamindir. Isırgan otu mevsimsel alerjiler için popüler bir tedavidir . Bilim adamları ısırganın vücuttaki alerjiye bağlı iltihabı azaltabildiğini öne sürmektedir.

* İyi huylu prostat hiperplazisi (BPH), erkeklerde prostat bezinin kansersiz olarak büyümesidir. Durum, çoğunlukla idrarda çeşitli sorunlara yol açan bazı semptomlara neden olabilir. Isırgan otu, hormon düzeylerini etkileyerek veya prostattaki hücrelerle etkileşime girerek BPH’li kişilerde prostat büyümesinin yavaşlamasına yardımcı olabilir.

* Isırgan otunun diüretik olması böbrek sağlığı için de önemlidir. Bu özelliği ile mesaneyi enfeksiyon ve ödemden koruyan ısırgan otu, böbreklerde taş-kum oluşumunu önler. Eğer taş ve kum var ise bunların dışarı kolayca atılmasını sağlar.

* Isırgan otu, saç derisini besleyerek saçların daha sağlıklı görünmesini sağlamaktadır. Isırgan otunun içeriğindeki silis ve kükürt, saçların daha bakımlı, parlak ve sağlıklı görünmesini sağlar.

* Kemik gelişimi ve sağlığı açısından önemli olan kalsiyumun vücutta kalmasını sağlayan ısırgan otu, osteoporozun başlamasını önleyebilir ya da yavaşlatabilir.

* Isırgan eskiden beri artrit tedavisi için kullanıldığından, çalışmalar, ısırgan otu yaprağı ekstraktının eklem ağrısını hafifletmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir.