İçerisinde meyve olduğu için meyve suyu genellikle sağlıklı kabul edilir. Ancak meyve suları çok fazla şeker içerdiği için sağlığınıza ne gibi bir etki eder merak ediyorsanız haberimizi okumaya devam edin.

Meyve suları ne kadar sağlıklı?

Günlük beslenme alışkanlıklarımızın sağlıklı olması için meyve ve sebzeleri tüketmemiz gerekir. Birçok kişi sağlıklı olduğunu düşünerek meyve suyu tüketimi günlük rutin haline getirir. Meyve suları meyve içerdiği için vitamin ve mineraller açısından zengin olduğu sanılır. Ancak meyve suyu sandığınız kadar sağlıklı bir içecek olmayabilir.

Meyve suyu göründüğü kadar masum olmayabilir

Meyve suyu, meyvenin sahip olduğu mineral ve vitaminleri içerse de meyveyi sağlıklı kılan life sahip değildir. Lif vücudun sindirim sistemi üzerinde hareket ederek sağlıklı bir sindirim düzenlenmesine yardımcı olarak sizi uzun süre tok tutar. Yüksek lifli gıdalar tüketmek diyabet, kalp rahatsızlığı ve obezite gibi riskleri azaltır.

Lif içermeyen meyve sularını tüketmek midenizi yeterince tatmin etmez ve kendinizi aç hissedersiniz. Araştırmalara göre, içecekler besinleri yemeye göre daha az tatminkâr bulunmuştur. Meyveler doğal olarak kendiliğinden şeker içerir hatta sebzelerden çok daha fazla şeker içeriğine sahiptir.

Kilo vermek için meyve suyu tüketmek iyi bir seçenek olmayabilir

Meyve suyunda bulunan şekerin büyük bir kısmına fruktoz denir. Karaciğer fruktozu metabolize edebilen tek organdır. Meyve suyunu tüketirken, karaciğer etkili bir şekilde işleyebildiğinden daha fazla fruktoz alır ve bazıları kolayca yağa dönüşür.

Sıvı bir diyet programı kısa vadede kilo vermenize yardımcı olabilir ancak meyve suyu eksik lif ile kilo vermenizi desteklemez.

Bir sürahi meyve suyu içseniz de mideniz halen aç olacaktır. Katı gıdalarla kendinizi doyurmaya çalışın anca bu gıdaları daha az tüketmeniz gerektiğini unutmayın.

Smoothie, meyve suyuna oranla daha iyi bir seçenektir, ancak bu mükemmel olduğu anlamına gelmez. Smoothie lifi kontrol altında tutar. Sebze ve meyvelerinizin üzerine protein, avokado veya badem yağı gibi sağlıklı yağlarla hazırlanan smoothieler tüketebilirsiniz.

Merve Ağdağlı / PembeNar Özel