MEZBAHALARLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ülke genelindeki mezbahalarla ilgili çalışma başlattı.

Bu çerçevede, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar ile görüştü.

Görüşmede, ülke genelindeki mezbahaların sorunları ve mevcut durumları değerlendirilerek, görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Tarım Bakanlığı’na bağlı Veteriner Dairesi’nin yetkileri çerçevesinde denetimlerin uygulanması konusundaki şartlar da ele alındı.

Ayrıca, mezbahalardaki denetimlerin yasalar çerçevesinde standartta gelmesi konusunda, taraflara arasında neler yapılabileceği yönündeki öneriler de konuşuldu.