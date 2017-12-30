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Miami kaçamağı!

Miami kaçamağı!

Miami kaçamağı

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Mustafa Ceceli yeni yılı eşi Selin İmer ile karşılamak için yılbaşında gelen astronomik sahne tekliflerini geri çevirdi.

Mustafa Ceceli yeni yılı eşi Selin İmer ile karşılamak için yılbaşında gelen astronomik sahne tekliflerini geri çevirdi. Amerika-Miami’ye gitmek için önceki gün Atatürk Havalimanı’na gelen çift, “10 günlük bir tatil. Bu yıl birlikte olmak istedik” dedi.  Pasaport sırasına geçen ikiliden İmer’in Metallica baskılı tişörtü dikkat çekti.

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