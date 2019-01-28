Michael Jackson'a benzemek isteyince...

Leo Blanco adlı genç, idolü ünlü şarkıcı Michael Jackson'a benzemek için defalarca operasyon geçirdi. Son hali ise oldukça şaşırtıcı. Arjantinli Leo, hayatı boyunca efsane şarkıcı Michael Jackson'ı örnek aldı ve hep ona benzemek istedi. Bu amaçla binlerce dolar para harcadı.