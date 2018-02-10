Mide, karaciğer ve idrar yollarını temizliyormuş
hangi besinlerde bulunur?
A vitamini hangi besinlerde bulunur?
A vitamini vücut için gerekli olan temel vitaminlerden biridir. Kemik gelişimi, üreme sağlığı, büyüme ve diş için gerekli olan A vitamini sağlığımız için çok önemlidir. Bu kadar yararlı olan A vitamini hangi besinlerde bulunur?
A vitamini hem hayvansal hem de bitkisel olar5ak iki şekilde bulunur. A vitamini retinol anlamda hayvansal olan gıdalardan alınabilir, bazı bitkisel olan gıdalardan ise karıtenoidler olarak bilinen bileşenleri içerir. Bu bileşenler vücuda alındığında A vitaminine dönüşür.
Kim ne kadar A vitamini almalıdır?
• 6 aylık bebekler günlük 400 mcg
• 7- 12 aylık bebekler günlük 5000 mcg
• 3 yaş arasında çocuklarda günlük 300 mcg
• 4- 8 yaş arasında çocuklarda günlük 400 mcg
• 9- 13 yaş arasında çocuklarda günlük 600 mcg
• 14- 18 yaş arasındaki gençler günlük 900 mcg
• 19 yaşından daha büyük olan yetişkin kişilerde ise günlük olarak 900 mcg alınmalıdır.
• Hamilelik döneminde günlük A vitamini 770 mcg
• Emzirme dönemlerinde ise günlük A vitaminine 1300 mcg olmalıdır.
A vitamini bulunan besinler
• İnek sütü
• Keçi sütü
• Ciğer
• Tavuk
• Somon
• Karides
• Sardalye
• Yoğurt
• Peynir
• Yumurta
• Tuna
• Ispanak
• Havuç
• Tatlı patates
• Pazı
• Şalgam
• Bal kabağı
• Kale
• Mercimek
• Hardal yeşilliği
• Kabak
• Kırmızıbiber
• Papatya
• Greyfurt
• Şeftali
• Pırasa
• Domates
• Karpuz
• Kavun
• Kuşkonmaz
• Bezelye
• Brüksel lahanası
• Kayısı
• Yeşil fasulye
• Brokoli
• Maydanoz
• Morina ciğeri yağı
• Kuru Kayısı
A vitamini faydaları nelerdir?
• Kemikleri geliştirir
• Bağışıklık sistemini güçlendirir
• Üremeyi ve gelişmeyi arttırır
• Hücre fonksiyonlarını düzeltir
• Diş ve diş eti sağlığını korur
• Sağlıklı saç ve derinin oluşmasına destek olur
• Mide, karaciğer ve idrar yollarını korur
• D vitaminin daha etkin olmasına yardımcı olur
• Gözleri korur ve daha iyi görmeyi sağlar ve gece körlüğü riskini azaltır
• Enfeksiyon ve hastalıklara karşı vücudu korur
• Cildin parlamasını ve daha yumuşak olmasını sağlar
Vücutta A vitamini eksikliği olursa ne olur?
• Çocuklarda gelişim yavaşlar
• Gece körlüğü riskini arttırır
• İdrar yollarında ve solunumda enfeksiyonlara sebep olur
• Gözlerde kuruma görülür
• Saçların dökülmesi hızlanır
• Cildi kurutur
• Korneada iltihap oluşur
A vitaminin yan etkileri nelerdir?
• Regl döneminde düzensizlik oluşturur
• Baş ağrıları arttırır
• Kemiklerde ve eklemlerde ağrılar oluşur
• Yorgunluk hissettirir
• Mide bulantısı yaratır
• Bağırsak sistemini bozar
• Vücutta kaşıntı hissi artar
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.