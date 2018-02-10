Mide, karaciğer ve idrar yollarını temizliyormuş

A vitamini hangi besinlerde bulunur?

A vitamini vücut için gerekli olan temel vitaminlerden biridir. Kemik gelişimi, üreme sağlığı, büyüme ve diş için gerekli olan A vitamini sağlığımız için çok önemlidir. Bu kadar yararlı olan A vitamini hangi besinlerde bulunur?

A vitamini hem hayvansal hem de bitkisel olar5ak iki şekilde bulunur. A vitamini retinol anlamda hayvansal olan gıdalardan alınabilir, bazı bitkisel olan gıdalardan ise karıtenoidler olarak bilinen bileşenleri içerir. Bu bileşenler vücuda alındığında A vitaminine dönüşür.

Kim ne kadar A vitamini almalıdır?

• 6 aylık bebekler günlük 400 mcg

• 7- 12 aylık bebekler günlük 5000 mcg

• 3 yaş arasında çocuklarda günlük 300 mcg

• 4- 8 yaş arasında çocuklarda günlük 400 mcg

• 9- 13 yaş arasında çocuklarda günlük 600 mcg

• 14- 18 yaş arasındaki gençler günlük 900 mcg

• 19 yaşından daha büyük olan yetişkin kişilerde ise günlük olarak 900 mcg alınmalıdır.

• Hamilelik döneminde günlük A vitamini 770 mcg

• Emzirme dönemlerinde ise günlük A vitaminine 1300 mcg olmalıdır.

A vitamini bulunan besinler

• İnek sütü

• Keçi sütü

• Ciğer

• Tavuk

• Somon

• Karides

• Sardalye

• Yoğurt

• Peynir

• Yumurta

• Tuna

• Ispanak

• Havuç

• Tatlı patates

• Pazı

• Şalgam

• Bal kabağı

• Kale

• Mercimek

• Hardal yeşilliği

• Kabak

• Kırmızıbiber

• Papatya

• Greyfurt

• Şeftali

• Pırasa

• Domates

• Karpuz

• Kavun

• Kuşkonmaz

• Bezelye

• Brüksel lahanası

• Kayısı

• Yeşil fasulye

• Brokoli

• Maydanoz

• Morina ciğeri yağı

• Kuru Kayısı

A vitamini faydaları nelerdir?

• Kemikleri geliştirir

• Bağışıklık sistemini güçlendirir

• Üremeyi ve gelişmeyi arttırır

• Hücre fonksiyonlarını düzeltir

• Diş ve diş eti sağlığını korur

• Sağlıklı saç ve derinin oluşmasına destek olur

• Mide, karaciğer ve idrar yollarını korur

• D vitaminin daha etkin olmasına yardımcı olur

• Gözleri korur ve daha iyi görmeyi sağlar ve gece körlüğü riskini azaltır

• Enfeksiyon ve hastalıklara karşı vücudu korur

• Cildin parlamasını ve daha yumuşak olmasını sağlar

Vücutta A vitamini eksikliği olursa ne olur?

• Çocuklarda gelişim yavaşlar

• Gece körlüğü riskini arttırır

• İdrar yollarında ve solunumda enfeksiyonlara sebep olur

• Gözlerde kuruma görülür

• Saçların dökülmesi hızlanır

• Cildi kurutur

• Korneada iltihap oluşur

A vitaminin yan etkileri nelerdir?

• Regl döneminde düzensizlik oluşturur

• Baş ağrıları arttırır

• Kemiklerde ve eklemlerde ağrılar oluşur

• Yorgunluk hissettirir

• Mide bulantısı yaratır

• Bağırsak sistemini bozar

• Vücutta kaşıntı hissi artar