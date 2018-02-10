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Mide, karaciğer ve idrar yollarını temizliyormuş

Mide, karaciğer ve idrar yollarını temizliyormuş

hangi besinlerde bulunur?

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A vitamini hangi besinlerde bulunur?

A vitamini vücut için gerekli olan temel vitaminlerden biridir. Kemik gelişimi, üreme sağlığı, büyüme ve diş için gerekli olan A vitamini sağlığımız için çok önemlidir. Bu kadar yararlı olan A vitamini hangi besinlerde bulunur?

A vitamini hem hayvansal hem de bitkisel olar5ak iki şekilde bulunur. A vitamini retinol anlamda hayvansal olan gıdalardan alınabilir, bazı bitkisel olan gıdalardan ise karıtenoidler olarak bilinen bileşenleri içerir. Bu bileşenler vücuda alındığında A vitaminine dönüşür.

Kim ne kadar A vitamini almalıdır?

•    6 aylık bebekler günlük 400 mcg

•    7- 12 aylık bebekler günlük 5000 mcg

•    3 yaş arasında çocuklarda günlük 300 mcg

•    4- 8 yaş arasında çocuklarda günlük 400 mcg

•    9- 13 yaş arasında çocuklarda günlük 600 mcg

•    14- 18 yaş arasındaki gençler günlük 900 mcg

• 19 yaşından daha büyük olan yetişkin kişilerde ise günlük olarak 900 mcg alınmalıdır.

•    Hamilelik döneminde günlük A vitamini 770 mcg

•    Emzirme dönemlerinde ise günlük A vitaminine 1300 mcg olmalıdır.

A vitamini bulunan besinler

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•    İnek sütü

•    Keçi sütü

•    Ciğer

•    Tavuk

•    Somon

•    Karides

•    Sardalye

•    Yoğurt

•    Peynir

•    Yumurta

•    Tuna

•    Ispanak

•    Havuç

•    Tatlı patates

•    Pazı

•    Şalgam

•    Bal kabağı

•    Kale

•    Mercimek

•    Hardal yeşilliği

•    Kabak

•    Kırmızıbiber

•    Papatya

•    Greyfurt

•    Şeftali

•    Pırasa

•    Domates

•    Karpuz

•    Kavun

•    Kuşkonmaz

•    Bezelye

•    Brüksel lahanası

•    Kayısı

•    Yeşil fasulye

•    Brokoli

•    Maydanoz

•    Morina ciğeri yağı

•    Kuru Kayısı

A vitamini faydaları nelerdir?

•    Kemikleri geliştirir

•    Bağışıklık sistemini güçlendirir

•    Üremeyi ve gelişmeyi arttırır

•    Hücre fonksiyonlarını düzeltir

•    Diş ve diş eti sağlığını korur

•    Sağlıklı saç ve derinin oluşmasına destek olur

•    Mide, karaciğer ve idrar yollarını korur

•    D vitaminin daha etkin olmasına yardımcı olur

•    Gözleri korur ve daha iyi görmeyi sağlar ve gece körlüğü riskini azaltır

•    Enfeksiyon ve hastalıklara karşı vücudu korur

•    Cildin parlamasını ve daha yumuşak olmasını sağlar

 Vücutta A vitamini eksikliği olursa ne olur?

•    Çocuklarda gelişim yavaşlar

•    Gece körlüğü riskini arttırır

•    İdrar yollarında ve solunumda enfeksiyonlara sebep olur

•    Gözlerde kuruma görülür

•    Saçların dökülmesi hızlanır

•    Cildi kurutur

•    Korneada iltihap oluşur

A vitaminin yan etkileri nelerdir?

•    Regl döneminde düzensizlik oluşturur

•    Baş ağrıları arttırır

•    Kemiklerde ve eklemlerde ağrılar oluşur

•    Yorgunluk hissettirir

•    Mide bulantısı yaratır

•    Bağırsak sistemini bozar

•    Vücutta kaşıntı hissi artar

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