Migren ağrılarınız için...

Migren için hangi bölüme/doktora gidilir?

Migren birçok belirtiye neden olabilen nörolojik bir durumdur. Sık sık yoğun, zayıflatıcı baş ağrıları ile karakterizedir. Migrenlerin yol açtığı aşırı ağrı saatlerce hatta günlerce sürebilir. Peki, Migren için hangi bölüme/doktora gidilir?

Hormonal değişiklikler, çevresel faktörler, gıdalar ve egzersizler gibi tetikleyici faktörlerin neden olduğu migren, çeşitli semptomların eşlik ettiği zayıflatıcı baş ağrılarına neden olabilen karmaşık bir hastalıktır. Baş ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ışık ve / veya sese duyarlılık gibi belirtileri vardır. Peki, Migren için hangi bölüme/doktora gidilir? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

MİGREN HAKKINDA

Migren, her 5 kadından birini ve her 15 erkekten 1’ini etkileyen yaygın bir sağlık durumudur. Genellikle erken yaşlarda başlar. Migren, tipik olarak 4-72 saat süren baş ağrısıdır ve bulantı, kusma ve ayrıca ışığa veya sese duyarlılık yaşayabilirsiniz. Migren hastaları sıklıkla normal aktiviteyle kötüleşen zonklama şeklinde ağrılardan şikayetçidir.

Bazı insanlarda migren auralıdır. Aura, migren yaşamadan önce oluşabilecek uyarı semptomlarıdır. Bu uyarı belirtileri genellikle yanıp sönen ışıklar veya koku veya algıdaki değişiklikler gibi görsel rahatsızlıklardan oluşur.

MİGREN BELİRTİLERİ

– Baş ağrısı

– Mide bulantısı

– Kusma

– Işık ve / veya sese duyarlılık

MİGREN NEDENLERİ

Migreni tetikleyen faktörler şunlardır:

– Hormonal değişiklikler

– Çevresel Faktörler

– Gıdalar

– Egzersiz/Yorgunluk

Hormonal Değişiklikler;

– Adet değişiklikleri

– Doğum kontrol hapları

– Gebeliğin ilk 3 ayı ve doğumdan sonraki 6 ay

– Menopoz döneminde hormon tedavileri sonucunda meydana gelen hormonal değişiklikler.

Çevresel Faktörler;

– Parlak ve yanıp sönen ışıklar

– Bilgisayar oyunları

– Kızgınlık veya çok neşeli olmak gibi duygu durumları

– Öğün atlama, uzun süre aç kalma

– Duman ve parfüm gibi güçlü kokular

– Uyku düzensizliği

– İklim değişiklikleri

Gıdalar;

– Mayalı alkoller, kırmızı şarap

– Aşırı kahve ve kafein, aşırı çay

– Yapay tatlandırıcılar

– Turşular

– Hazır gıdalar

– Nitratlı gıdalar

Egzersiz/yorgunluk;

30 dk ve üzeri düzensiz ve uzun süreli devam eden zorlayıcı egzersizler migren hastalarını olumsuz etkilemektedir.

MİGREN İÇİN HANGİ BÖLÜME/DOKTORA GİDİLİR?

Migren için bir tedavi yoktur, ancak semptomları azaltmaya yardımcı olacak birkaç tedavi vardır. Migren ağrıları için hastanelerin nöroloji polikliniklerine başvurmak gereklidir.