Migren ağrısı olanlar dikkat!

Migrenin belirtileri nelerdir? Migren nasıl tedavi edilir?

Hormonal değişiklikler, çevresel faktörler, gıdalar ve egzersizler gibi tetikleyici faktörlerin neden olduğu migren, çeşitli semptomların eşlik ettiği zayıflatıcı baş ağrılarına neden olabilen karmaşık bir hastalıktır. Peki migrenin belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir? Migren için hangi bölüme/doktora gidilir?

Migren, çok çeşitli semptomlara sahip karmaşık bir durumdur. Birçok insan için ana özellik çok şiddetli bir baş ağrısıdır. Diğer belirtiler arasında görmede sorunlar, ışık, ses ve kokuya duyarlılık, halsizlik ve kusma hissi sayılabilir. Şimdi, Migren nedenleri nelerdir? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenlere bi göz atalım…

MİGREN HAKKINDA

Milyonları etkileyen gerçek bir nörolojik hastalıktır. Migren, çeşitli semptomların eşlik ettiği zayıflatıcı baş ağrılarına neden olabilen karmaşık bir hastalıktır. Migren genel olarak iki ana tipte görülür: Auralı ve aurasız migren.

Auralı migren: Migren başlamadan hemen önce, ışık çakmalarının görülmesi gibi belirli uyarı işaretlerinin bulunduğu dönem. Auralı migren genellikle 4 saatten kısa süren bir dönemdir. Bu dönemde hastalarda görme kayıpları, ışık çakmaları gibi görsel belirtiler, yüz veya vücutta iğnelenmeler, güçsüzlük, kelime bulmakta zorlanma gibi konuşma sorunları, baş dönmesi ve çift görme gibi bozukluklar oluşabilir.

Aurasız migren: Migrenin belirli uyarı işaretleri olmadan ortaya çıktığı en yaygın tip. Hastaların %70'inde aurasız migren bulunmaktadır.

MİGREN NEDENLERİ

Beyindeki kimyasallar, sinirler ve kan damarlarındaki geçici değişikliklerin sonucu olduğu düşünülmesine rağmen, migrenlerin kesin nedeni bilinmemektedir. Migrenin nedenlerinin en başında genetik faktörler gelir. Anne-babadan birinde migren varsa, çocukta da olma olasılığı %40'tır. Eğer her ikisinde de migren varsa, çocukta da %75 olasılıkla migren görülebilir.

Migrene neden olabilecek faktörler şunlardır:

Hormonal değişiklikler: Kadınlar adet döneminde hormon seviyelerinin değişmesi nedeniyle migren semptomları yaşayabilir.

Duygusal tetikleyiciler: Stres, depresyon, anksiyete, heyecan ve şok migreni tetikleyebilir.

Fiziksel nedenler: Yorgunluk ve yetersiz uyku, omuz veya boyun gerginliği, zayıf duruş ve aşırı fiziksel zorlama, migren ile ilişkilendirilmiştir. Düşük kan şekeri de tetikleyici olabilir.

Beslenme: Alkol ve kafein, migreni tetiklemeye katkıda bulunabilir. Çikolata, peynir, turunçgiller ve işlenmiş yiyecekler de dahil olmak üzere bazı spesifik yiyecekler de bu etkiye sahip olabilir. Yemek yeme düzensizlikleri ve dehidrasyon da potansiyel tetikleyiciler olarak adlandırılmıştır.

İlaçlar: Bazı uyku hapları, hormon replasman tedavisi (HRT) ilaçları ve kombine kontraseptif hapı, olası tetikleyiciler olarak adlandırılmıştır.

Çevresel faktörler: Titreşen veya parlak ışıklar, kokular , endişe, aşırı üzülmek veya aşırı sevinmek, depresyon, aşırı heyecan, stresten veya baskıdan kurtulma migreni tetikleyebilir. Ayrıca, hava-mevsim değişiklikleri, deniz seviyesinden çok yukarıda bulunmak da olası tetikleyiciler arasındadır.

MİGREN BELİRTİLERİ

Herkesin tipik bir migreni olmaz. Farklı semptomları içeren farklı migren tipleri vardır. Bir migren atağının en sık görülen semptomları; zonklama şeklinde bir baş ağrısı, ışığa ve gürültüye duyarlılık, mide bulantısı, kusma ve halsizliktir.

MİGREN TEDAVİSİ

Migren tedavi edilemez, ancak doktorunuz migreni yönetmenize yardımcı olabilir, böylece daha az sıklıkta yakalanır ve ortaya çıktıklarında semptomları tedavi edersiniz.

Migren sıklığını azaltmaya yardımcı olabilecek yaşam tarzı değişiklikleri şunlardır:

– Yeterince uyumak

– Stresi azaltmak

– Bol su içmek

– Bazı yiyeceklerden kaçınmak

– Düzenli fiziksel egzersiz

– Migren semptomları hafifletmek için kullanılan farklı ilaçlar vardır. Bunlar arasında triptan ilaçlar, ergotamin ilaçlar ve ağrı kesiciler bulunur. İlacı ne kadar erken alırsanız o kadar etkili olur.

MİGREN İÇİN HANGİ BÖLÜME/DOKTORA GİDİLİR?

Migren için bir tedavi yoktur, ancak semptomları azaltmaya yardımcı olacak birkaç tedavi vardır. Migren ağrıları için hastanelerin nöroloji polikliniklerine başvurmak gereklidir.