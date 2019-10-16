MİKE PENCE VE MİKE POMPEO TÜRKİYE'YE GİDİYOR
Trump, Pence ile Pompeo’nun ateşkes talep edeceğini söyledi.
A+A-
ABD Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo bugün Türkiye’ye gidiyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun bugün Türkiye’ye gideceğini açıkladı.
Görüşmede Suriye’deki durumun ele alınacağını belirten Trump, Pence ile Pompeo’nun ateşkes talep edeceğini söyledi.
Pence, yarın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.
Etiketler : Mike Pence, Mike Pompeo, Türkiye
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.