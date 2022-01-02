Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’ne yönelik propaganda süreci devam ediyor

Ülkemizde 23 Ocak’ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’ne yönelik 28 Aralık’ta başlayan propaganda süreci devam ediyor.

8 siyasi partiden 400 aday ve 3 de bağımsız aday olmak üzere toplam 403 adayın Cumhuriyet Meclisi’ndeki 50 koltuğun sahibi olmak için yarışacağı seçimde siyasi partiler, seçim sloganlarını ve manifestolarını oluşturarak seçmen karşısına çıktı.

22 Ocak’a kadar sürecek propaganda döneminde partiler, seçmene ulaşarak, manifestolarını paylaşıyor, adaylarını tanıtarak destek istiyor. Partilerin manifestolarında ise “ekonomi” başlığı öne çıkıyor.

Siyasi partiler, geniş katılımlı mitingler düzenlemek yerine genellikle bölge ve örgüt ziyaretleri yaparak ve kitle iletişim araçları ve sosyal medya üzerinden propaganda yürütüyor.

Yüksek Seçim Kurulu, seçim takvimi süresince, Covid-19 salgını nedeniyle Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarını dikkate alarak, bazı önlemlerin uygulanmasına karar verdi.

Buna göre, kapalı alanda propaganda yapılacaksa, sadece aşılı ve 14 günlük antijen/PCR testini yaptıranların içeri girebilmesi, aşısızların ise kapalı yerlere alınmaması gerektiği duyuruldu.

Açık yerlerdeki propaganda veya mitinglerin 150 kişiyi aşmayacak şekilde yapılmasına izin var. Açık hava toplantılarında da maske takılması ve 3 metre sosyal mesafe kuralına uyulması zorunlu.

BRTK