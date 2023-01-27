Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Kolej Giriş Sınavı dolayısıyla mesaj yayımladı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kolej Giriş Sınavı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çavuşoğlu, yayımladığı mesajda Kolej Giriş Sınavı’na girecek olan öğrencilere başarılar diledi, sınavın bir sıralama sınavı olduğunun unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Çavuşoğlu’nun mesajı şöyle;

“Sevgili Öğrenciler, Değerli Veliler;

2022 – 2023 Öğretim yılı Kolej Giriş Sınavı’nın ilk basamağını yarın gerçekleştiriyoruz.

Öncelikle toplumumuz tarafından olduğu gibi Bakanlığımız tarafından da oldukça önemsenen Kolej Giriş Sınavı’nın bir sıralama sınavı olduğunun altını çizmek isterim. Her öğrencimiz bizim için kıymetlidir ve eğitim hayatlarında başarıya ulaşması bakanlığımızın birincil görevidir.

Unutulmamalıdır ki sınav sonucunda kontenjan sıralamasına giremeyen öğrencilerimizin başarısız olması gibi bir değerlendirme söz konusu değildir. Öğrencilerimizin eğitim hayatlarına farklı programlarda devam edeceği ve başarıyı yakalayacaklarına inancım sonsuzdur.

Koyduğunuz hedef doğrultusunda çalışmaya devam eden sevgili öğrencilerim, yaşadığınız heyecanı anlıyorum. Ancak unutmayın ki sonuç her ne olursa olsun ülkemizin aydınlık geleceği, sizlere emanettir.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm öğrencilerimize yapılacak olan sınavda ve gelecek eğitim yaşantılarında başarılar diler, sağlıklı ve mutlu bir tatil dönemi geçirmelerini temenni ederim.”