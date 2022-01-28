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  3. Milli Eğitim Bakanlığı Okullardaki güncel koronavirüs vakalarını açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı Okullardaki güncel koronavirüs vakalarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Okullardaki güncel koronavirüs vakalarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Okullardaki güncel koronavirüs vakalarını açıkladı

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı okullardaki güncel  vaka sayılarını açıkladı. Buna göre  828 öğrenci, 105 öğrenci ve  18 personelin  Kovid-19 testi pozitif çıktı. 49 sınıf kapandı.

İlköğretim Dairesine bağlı okullarda 372 öğrenci, 64 öğretmen ve 11 personelin testi pozitif çıkarken,  1021 öğrenci, 25 öğretmen ve 6 peronel temaslı oldu.

Genel Ortaöğretim Dairesinde ise  396 öğrenci 35 öğretmen ve  7 personel pozitif.  11 öğrenci, 22 öğretmen ve  temaslı durumunda.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesinde de  60 öğrenci ve 6 öğretmenin testi pozitif çıkarken, 183 öğrenci, ve 10 öğretmen  temaslı oldu.

59 bin öğrenci  öğretmen ve personel sayısına göre okullarda  pozitifleşme oranı yüzde 1.61 arak gerçekleşti.

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