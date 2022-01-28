Milli Eğitim Bakanlığı Okullardaki güncel koronavirüs vakalarını açıkladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı. Buna göre 828 öğrenci, 105 öğrenci ve 18 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı. 49 sınıf kapandı.

İlköğretim Dairesine bağlı okullarda 372 öğrenci, 64 öğretmen ve 11 personelin testi pozitif çıkarken, 1021 öğrenci, 25 öğretmen ve 6 peronel temaslı oldu.

Genel Ortaöğretim Dairesinde ise 396 öğrenci 35 öğretmen ve 7 personel pozitif. 11 öğrenci, 22 öğretmen ve temaslı durumunda.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesinde de 60 öğrenci ve 6 öğretmenin testi pozitif çıkarken, 183 öğrenci, ve 10 öğretmen temaslı oldu.

59 bin öğrenci öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı yüzde 1.61 arak gerçekleşti.