MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE KKTC'YE ÇIKTI

Milli Piyango çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu.

Her ayın 9, 19 ve 29’unda çekilişi gerçekleşen Milli Piyango’da bu hafta büyük ikramiye Antalya, Tekirdağ, İstanbul ve KKTC’ye çıktı.

Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara’da gerçekleşen çekilişle birlikte Milli Piyango’nun bu ay ki 2. çekiliş sonuçları açıklandı.

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar

336228

200000 TL ikramiye kazanan numaralar

145397

20000 TL ikramiye kazanan numaralar

127138

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

173756 351358

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

147941 276886 330015

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

16820 32479 41611 49155 60959 62718

64067 74161 83739 88282

Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar

0981 1291 1355 2267 2437 4218

4537 7527 9178 9274

Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar

174 232 261 269 275 295

352 354 941 976

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

06 16 41 42 72 82

86 92

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

4 6

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

036228 136228 236228 306228 316228 326228

330228 331228 332228 333228 334228 335228

336028 336128 336208 336218 336220 336221

336222 336223 336224 336225 336226 336227

336229 336238 336248 336258 336268 336278

336288 336298 336328 336428 336528 336628

336728 336828 336928 337228 338228 339228

346228 356228 366228 376228 386228 396228

436228