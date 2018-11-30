MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUCU AÇIKLANDI
İşte kazanan numaralar...
Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! Vatandaşlar heyecanla MPİ sonuçları sorgulama ekranına erişmek istiyor. Her ay 9, 19, 29 tarihlerinde düzenlenen Milli Piyango çekilişi zengin olmak isteyen birkaç talihlinin yüzünü güldürüyor. Haberimizde yer alan linkten MPİ çekiliş sonucunu ve sıralı tam listeyi öğrenebilirsiniz.
Milli Piyango 29 Kasım çekiliş sonuçlarını resmi internet sitesinde yayınladı. Milyonlarca vatandaş özellikle dev ikramiyelerin verildiği yılbaşı özel çekilişini araştırıyor. Bilet satışları başladı. MPİ her hafta çeşitli şans oyunları düzenliyor. Aşağıda yer alan linke tıklayarak biletinizdeki numaraları sorgulayabilirsiniz. İşte sıralı tam liste…
29 KASIM MPİ ÇEKİLİŞ SONUCU BELİRLENEN SIRALI TAM LİSTE
29-11-2018 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ
2500000 TL ikramiye kazanan numaralar
324062
200000 TL ikramiye kazanan numaralar
082057
20000 TL ikramiye kazanan numaralar
103678
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
165598 209605
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
310752 320012 469667
Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar
34355 40112 70379 71675 78512 79775
79806 90581 95848 96488
Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar
0446 0728 1887 2261 2603 5648
7115 7767 7903 8369
Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar
111 163 314 369 489 583
654 660 842 904
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
09 41 53 58 63 64
92 98
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
3 8
2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
024062 124062 224062 304062 314062 320062
321062 322062 323062 324002 324012 324022
324032 324042 324052 324060 324061 324063
324064 324065 324066 324067 324068 324069
324072 324082 324092 324162 324262 324362
324462 324562 324662 324762 324862 324962
325062 326062 327062 328062 329062 334062
344062 354062 364062 374062 384062 394062
424062
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