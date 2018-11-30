MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUCU AÇIKLANDI

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! Vatandaşlar heyecanla MPİ sonuçları sorgulama ekranına erişmek istiyor. Her ay 9, 19, 29 tarihlerinde düzenlenen Milli Piyango çekilişi zengin olmak isteyen birkaç talihlinin yüzünü güldürüyor. Haberimizde yer alan linkten MPİ çekiliş sonucunu ve sıralı tam listeyi öğrenebilirsiniz.