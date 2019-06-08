Milli yıldız Beşiktaş için gün sayıyor...

Mert Müldür Beşiktaş için gün sayıyor!

Genç savunmacı için Rapid Wien’le pazarlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar, son olarak satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunacak. Temasları yakından takip eden 20 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş’ın kulübünü ikna etmesini bekliyor.

Beşiktaş Yönetimi, transferde genç ve yerli isimler üzerine de çalışmalarda bulunuyor. siyah-beyazlılar, bu doğrultuda son olarak Avusturya Ligi ekiplerinden Rapid Wien’in 20 yaşındaki genç savunmacısı Mert Müldür’ü gündemine almıştı.

Ümit Milli Takımımızda da görev yapan genç yıldız için kulübüyle menajeri aracılığıyla ilk teması kuran idareciler, 3 milyon euroluk geri dönüş almıştı. Başarılı futbolcu için gelen bu bonservis bedelini değerlendirme aşamasında bulunan siyah-beyazlılar, satın alma opsiyonlu kiralama önerisini masada tutuyor.

Savunmada hem sağ bek hem de stoper hattında görev yapabilen genç futbolcunun da iki kulüp arasındaki temasları yakından takip ettiği ve siyah-beyazlı formayı giymek için geri sayımda olduğu öğrenildi.