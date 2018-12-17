MİLLİ YILDIZ İÇİN SAVAŞ ÇIKTI!

Cengiz Ünder için 4. dev de harekete geçti!

Bayern Münih, Barcelona, Arsenal ve Tottenham, Cengiz Ünder için kıyasıya bir savaş veriyor. İnanılmaz rakamlar havada uçuşurken, yıldız oyuncunun kulübü Roma ise bonservisi olarak 304 milyon TL istiyor.

Ülkemizi İtalya’da Roma formasıyla başarıyla temsil eden Cengiz Ünder, Avrupa transfer piyasasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Başkent temsilcisinde oynadığı futbolla kısa sürede birçok dev kulübü peşine takmayı başaran Cengiz’in devre arasında takımdan ayrılma olasılığı bulunuyor.

Çizme’nin önde gelen spor gazetelerinden biri olan ve Roma’ya yakınlığıyla bilinen Corriere dello Sport, Barcelona, Bayern Münih ve Tottenham’ın ardından son olarak 23 yaşındaki kanat oyuncusu için Arsenal’in harekete geçtiğini yazdı. İngiliz ekibinin milli futbolcumuz için 195.8 milyon TL bonservis bedelini gözden çıkardığı bildirildi.

Rakamı az buldular

Ancak Roma’nın bu rakamı az bulduğu ve daha yüksek teklifler beklediği öne sürüldü. Alınan bilgiye göre İtalyanlar’ın, Cengiz için istedikleri bonservis bedelinin 304 milyon TL’yi bulduğu belirtildi.

Bu arada Arsenal’in ayrıca, Boca Juniors’tan bir başka kanat oyuncusu Cristian Pavon için de 242 milyon TL’yi gözden çıkardığı iddia edildi.