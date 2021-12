Milyoner ebeveynlerini Noel günü vurdu!

Geçmişte bu ailenin işletmesi hakkında, New York’taki mafya faaliyetleriyle bağlantı şüphesiyle iddianame hazırlanmıştı.

Mafya bağlantısı olduğu öne sürülen New Yorklu milyoner bir ailenin oğlu, iddialara göre Noel sabahı ebeveynlerini vurduğu için tutuklandı.

29 yaşındaki Dino Tomassetti, ebeveynlerinin Long Island'daki 813 metrekarelik evinde bir "kargaşa" olduğu ihbarı üzerine Noel sabahı tutuklandı.

Polis raporlarında, Dino Tomassetti'nin New Jersey'e girerken takip edilen bir Cadillac Escalade'le olay yerinden kaçtığı öne sürülüyor. Sonrasında polis, Noel günü şüpheliyi yakaladı.

Dino Tomassetti'nin ebeveynlerinin ikisi de şu ana kadar saldırıdan sağ kurtulurken, yaraları sebebiyle ameliyata girmeleri planlanıyor. Vücut geliştiricisi Dino Tomassetti'ye suçlamalar, ebeveynlerinin sağlık durumuna göre yöneltilecek.

The Daily Voice'a konuşan kaynaklara göre, Tomassetti'nin annesini başından ve babasını da sırtından vurduğu iddia ediliyor. Baba Rocco Tomassetti'nin durumu ciddiyetini koruyor.

Long Island Herald'a göre, evde bulunduklarında her iki ebeveynin de bilinci yerindeydi. Hemen ambulansla bölgedeki bir hastaneye kaldıran yaralıların ikisinin de hayatta kalması bekleniyor.

İnşaat devi olan Tomassettilerin aile işletmesi, New York'un silüetinin şekillenmesine katkıda bulundu. Şirketin üstlendiği projeler arasında Goldan Sachs genel merkezi, Bank of Amerika genel merkezi ve şehir genelinde çok sayıda apartman yer alıyor.

Aile hakkında daha önce, New York mafyalarıyla bağlantılı olduğu öne sürülerek iddianameler hazırlanmıştı. The New York Times, 2006'da ailenin büyükbabası Dino Tomassetti Sr. hakkında bir portre yayımlamıştı. Portredeki ayrıntılar, 10 yıl boyunca sendika liderlerine yasadışı ödemeler yapıldığı iddiası dahil Tomassetti Sr.'ın karışık geçmişine dair bilgiler sunuyordu. Tomassetti Sr. herhangi bir suç işlediğini reddetmişti.

Tomassettilerin şirketi nihayetinde, Queens'teki Elmhurst Hastane Merkezi'ndeki bir projeye ilişkin evrakta sahtecilik yapmak suçunu kabul etmişti.

The Times'ın haberinde, "Hastanenin yeni kanadındaki beton zemin kaplaması inşası için 2 milyon 500 bin dolarlık (yaklaşık 30 milyon TL) sözleşme yapan Laquila, işi 1 milyon 400 bin dolar (yaklaşık 17 milyon TL) karşılığında gizlice ve yasadışı biçimde ikinci bir taşerona devretmiş ve böylece 1 milyon dolar (yaklaşık 12 milyon TL) kâr elde etmiş" deniyordu.

"Plan, Laquila ikinci şirkete ödeme yapamayınca açığa çıktı."

Şirket 1987'deyse, inşaat atıklarını New Jersey'e boşaltma izni almak için yerel yetkililere rüşvet verdiği iddiası üzerinden şantajla suçlanmıştı. Bahse konu planı Gambino suç ailesinin bir mensubunun organize ettiği öne sürülmüştü.

Brooklyn East Williamsburg'da kişisel antrenörlük yapan Dino Tomassetti bahse konu aile şirketinde çalışmıyordu.

Saldırının sebebini açıklamayan polis, olayı soruşturmayı sürdürüyor.

