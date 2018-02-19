MİNİBÜS ÇALIP, KAZA YAPTILAR!

Girne'de 17 Şubat'ta çalınan minibüs kaza hapmış halde bulundu. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.

Polisten alınan bilgi şöyle:

"17.02.2018 tarihinde, saat 03.40-17.30 saatleri arasında Girne’de sürücüsü meçhul LS 886 plakalı Nissan marka otobüs sürücüsünün dikkatsizliği neticesi sol yan kısmını çarpıp hasara uğratılmıştır. Kazaya methalder minibüs önceki gece park halinde bulunduğu yerden meçhul şahıs/lar tarafından çalınmıştı. Olayla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen dört kişi tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir."