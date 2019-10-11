MİNİK CENGİZ'E ACI VEDA...

Tutulduğu hastalıktan kurtulamayarak yaşamını kaybeden 9 yaşındaki Cengiz Eminoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Yurt dışında tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden 9 yaşındaki Süleyman Cengiz Eminoğlu, dün son yolculuğuna uğurlandı. Eminoğlu’nun cenazesi Girne Nurettin Ersin Paşa Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zeytinlik Mezarlığı’nda defnedildi. Cenazeye Başbakan Ersin Tatar başta olmak üzere çok sayıda siyasi, iş insanı, sevenleri ve ailesi katıldı. Cengiz’in tabutuna akademi öğrencisi olduğu Doğan Türk Birliği ile taraftarı olduğu Galatasaray’ın bayrakları örtüldü. Tabutunun başına da sporda kazandığı kupalar konuldu. 2 buçuk yaşında sinir sistemini etkileyen kansere yakalanan Süleyman Cengiz Eminoğlu, Türkiye’de kök hücre nakli olmuştu. Hastalığı daha sonra yeniden nükseden Cengiz, tedaviye rağmen yaşama tutunamamıştı.



