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MİNİK DENİZ TABURCU OLUYOR!

MİNİK DENİZ TABURCU OLUYOR!

Küçük Deniz bugün Devlet Hastanesinden taburcu oluyor

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Geçtiğimiz ay Ötüken'de evinin garajında meydana gelen kazada Meltem Sertsoy,  kaza ile 2 yaşındaki kızı Deniz Sertsoy’a çarparak ağır yaralanmasına sebep olmuştu. Bir süredir Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören küçük Deniz’in sağlık durumunun iyi olduğu ve bugün taburcu olacağı öğrenildi.

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