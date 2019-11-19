MİNİK DENİZ TABURCU OLUYOR!
Küçük Deniz bugün Devlet Hastanesinden taburcu oluyor
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Geçtiğimiz ay Ötüken'de evinin garajında meydana gelen kazada Meltem Sertsoy, kaza ile 2 yaşındaki kızı Deniz Sertsoy’a çarparak ağır yaralanmasına sebep olmuştu. Bir süredir Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören küçük Deniz’in sağlık durumunun iyi olduğu ve bugün taburcu olacağı öğrenildi.
Etiketler : Meltem Sertsoy, kaza, çocuğu, yaralanma, Deniz Sertsoy
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