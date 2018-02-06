Minili Defne Samyeli yürek hoplattı!

İstanbullu Gelin dizisine dahil olan Defne Samyeli, minisiyle ekranlara bomba gibi bir dönüş yaptı. Yeni bölüm fragmanında Defne Samyeli, en çok dikkat çeken isim oldu.

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Diziye dahil olacağı konuşulan Defne Samyeli, fragmanda görüldü. Dizinin yayınlanan fragmanında Defne Samyeli'nin minisi olay yarattı.

Defne Samyeli, diziye Garip Bey'in eski eşi olarak dahil oldu. Mini etekli Defne Samyeli, rüzgar yüzünden frikik vermemek için büyük çaba harcadı...