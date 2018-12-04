Minyon sevgilim!
Minyon sevgilim!
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Popçu Murat Dalkılıç'ın, önceki akşam Hande Erçel'e en sevdiği animasyon karakteri 'Minyonlar'ın balonuyla jest yaptığı iddia edildi.
Hande Erçel ile hakkında sürekli farklı iddialar ortaya atılan Murat Dalkılıç, önceki gün yaptığı paylaşımla ilişkinin sürdüğünü itiraf eder gibiydi...
Dalkılıç, önceki akşam Erçel'in en sevdiği animasyon karakteri 'Minyonlar'ın balonunu alırken çektiği videoyu paylaştı.
Konuşulanlara göre ünlü popçu, aldığı 'Minyon' balonunu Erçel'e verip aşkının yüzünü gülümsetti.
Etiketler : Murat Dalkılıç, Hande Erçel, Minyonlar, balon, jest
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