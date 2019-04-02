MİRAÇ KANDİLİ BU GECE İDRAK EDİLECEK
Miraç Kandili bu gece idrak edilecek
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Miraç Kandili bu gece idrak edilecek. Hz. Muhammed’in Cenab-ı Hakk’ın huzuruna kabul edildiği, Miraç Kandili bu gece idrak edilecek.
Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, Miraç Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajda, halkın, milletin ve İslam âleminin Miraç Kandilini tebrik ederek, “Bu bereketli gecede Yüce Allah’a açılan ellerin, yapılan yakarışların karşılık bulmasını, insanlığın barış, huzur ve hidayetine vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum” dedi.
Kandil nedeniyle Hala Sultan Camii’nde saat 19.45’te düzenlenecek program BRT 2’den canlı yayınlanacak.
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