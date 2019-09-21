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MİSAFİRLİĞE GİTTİĞİ EVDE HIRSIZLIK YAPTI!

MİSAFİRLİĞE GİTTİĞİ EVDE HIRSIZLIK YAPTI!

22 yaşındaki genç kız tutuklandı!

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İkametgahtan Hırsızlık
28.08.2017 tarihinde, Lefkoşa’da F.K.(K-22)’nin misafir olarak kalmakta olduğu ikametgah içerisinden ev sahibine ait iki adet altın zincir kolyeyi çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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