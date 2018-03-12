Lefkoşa22 °C
SON DAKİKA80 YOLCUSU BULUNAN UÇAK DÜŞTÜ!

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. MİTCHELL CUMA GÜNÜ KIBRIS'A GELİYOR!
MİTCHELL CUMA GÜNÜ KIBRIS'A GELİYOR!

MİTCHELL CUMA GÜNÜ KIBRIS'A GELİYOR!

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mitchell Cuma günü Kıbrıs'a geliyor

A+A-

ABD’nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı A. Wess Mitchell Cuma günü Kıbrıs’a geliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili açıklamasında, Mitchell’in, Doğu Akdeniz’deki doğal gazla ilgili gelişmeler de dahil olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele almasının beklendiği belirtildi.

Kıbrıs Türk ve Rum liderleriyle de görüşecek olan Mitchell’in BM yetkilileriyle de bir araya geleceği kaydedildi.

Wess Mitchell, bugün başlayan gezisinde Lefkoşa’dan önce; Priştine (Kosova), Üsküp (Makedonya), Belgrad (Sırbistan) ve Atina’yı (Yunanistan) da ziyaret edecek.

Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.