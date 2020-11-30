Moderna’dan corona virüsü aşısında yüzde yüzlük başarı açıklaması

Corona virüsü salgınına karşı birçok ülkede aşı geliştirilirken ABD merkezli Moderna'nın üst düzey yetkilileri bir açıklamayla uluslararası kamuoyunu heyecanlandırdı. Moderna CEO'su Stephane Bancel, "Moderna'nın geliştirdiği aşı ciddi hastalanmalara karşı yüzde 100'lük koruma sağladı" dedi.

Son haftalarda corona virüsüne karşı geliştirilen aşılarla ilgili arka arkaya pozitif haberler gelirken, bugün ABD merkezli Moderna adeta umut aşıladı…

ABD merkezli Moderna, corona virüsü aşısının üçüncü faz sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamada aşının üçüncü fazında hiçbir yan etki görülmediği belirtilirken, aşının ciddi bir şekilde Covid-19 bulaşmasının önüne de yüzde 100 oranında geçtiği vurgulandı. 196 Covid-19 vakası üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda aşının yüzde 94.1 oranında etkili olduğu belirtildi.

Moderna’nın CEO’su Stephane Bancel, “Aşımızın salgının gidişatını değiştirebilecek güçlü ve yeni bir silah olmasını umuyoruz. Ağır hastalanmayı, hastaneye kaldırılma oranını ve ölüm oranını azaltmasını umuyoruz” dedi. Yapılan açıklamada aşının herhangi ciddi bir yan etkisi olmadığı da kaydedildi.

Aşı ekibinin başında yer alan Dr. Tal Zaks yaptığı açıklamada, “Son derece etkili bir aşımız olduğuna inanıyoruz. Artık bunu kanıtlayacak verilere sahibiz” dedi. Dr. Tal Zaks’in corona virüsü salgınına meydan okuyan açıklamasında “Bu salgını yok etmekte önemli bir rol oynamayı umuyoruz” şeklinde konuştu.

AŞI NASIL TEST EDİLDİ?

Moderna’nın kamuoyuna duyurduğu üçüncü faz araştırmada ABD’de yaşayan 30.000 insan dahil edildi. Araştırmaya katılanlardan 302u hastalanırken bir kişi de yaşamını yitirdi fakat bu gönüllülere Moderna’nın aşısı verilmedi.

Araştırmaya 65 yaş üzerinde olan 7.000 kişi dahil edilirken obezite, diyabet ve kalp rahatsızlığı gibi kronik rahatsızlıkları bulunan 5.000 genç de dahil edildi. Araştırmada 11.000 etnik kökenlinin de yer aldığı belirtilirken bu sayının da ABD nüfusuyla aynı ölçekte olduğu belirtildi.

Moderna, bütün araştırmayı henüz kamuoyuna duyurmadığını açıkladı. Moderna’nın araştırması hakemli bir dergide yayınlandıktan sonra paylaşılacak.

YÜZDE 95 ETKİLİ DENİLMİŞTİ

BioNTech’in ardından Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna’dan yeni tip corona virüsüne (Covid-19) karşı geliştirilen aşıyla ilgili ilk verinin, aşısının yüzde 95,4 etkili olduğunu ortaya koyduğunu açıklamıştı.

Moderna, aşı için ABD Ulusal Gıda ve İlaç Dairesi’ne başvuru yapılacağını da vurguladı.

sözcü.com.tr