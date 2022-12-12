Morgdaki 67 cesede tecavüz etti! Evinde yapılan aramada ortaya çıkan detay daha feci

İngiltere'de hastane morgunda çalışan David Fuller isimli şahsın, 67 cesede tecavüz ettiği ortaya çıktı. Ülke gündemine bomba gibi düşen olayla ilgili soruşturma devam ederken şahsın evinde yapılan aramalarda, cinsel istismarda bulunduğu esnada bunları kayıt altına aldığı belirlendi.

İngiltere'de bir hastanede morg görevlisi olan 67 yaşındaki David Fuller isimli şahsın yaptıkları ülke gündemine bomba gibi düştü. 1987 yılında yaşları 20 ile 25 arasında değişen 2 kadına tecavüz ederek katleden Fuller, tahliye olduktan sonra bir hastanenin morgunda işe başladı.

ARALARINDA TÜRK KIZI DA VAR

Burada da sapık emellerine devam eden David Fuller'in 67 cesede tecavüz ettiği ortaya çıktı. Fuller'ın kurbanlarından birinin de 24 yaşındaki Kıbrıs Türkü Azra Kemal olduğu belirlendi.

O ANLARI KAYDA ALMIŞ

Fuller'ın kurbanlarına istismarda bulunduğu esnada bunları kayıt altına aldığı belirlenerek evinde bulunan belleklerde 900 bine yakın dosya ele geçirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken zanlının internet arama geçmişinde ise 'tecavüz', 'işkence' ve 'ölüm' gibi sözcüklerin yer aldığı ortaya çıktı.

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