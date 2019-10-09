Moses hakkında şok iddia!
Moses hakkında şok iddia!
A+A-
Şok iddia: Moses dönüyor
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun ocak ayında Nijeryalı oyuncuyu 1.5 sezonluğuna kiraladı. Ancak Moses, yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle bekleneni veremedi.
Tecrübeli futbolcunun, ara transfer döneminde Türkiye’den ayrılarak Chelsea’ye dönmeyi planladığı öne sürüldü.
Transfer yasağı bulunan Maviler’in, Moses’ın dönemsine sıcak baktığı öğrenildi. Başarılı oyuncu sezon başında da Conte’nin çalıştırdığı İnter’in gündemine gelmişti.
Etiketler : Moses, Fenerbahçe
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.