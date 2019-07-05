MOTOR KAZASI: 1 AĞIR YARALI!

Bafra yakınlarında meydana gelen kazada, 24 yaşındaki motosiklet sürücüsü Levent Bertaş ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.



Bafra çemberi ile Bafra sahil yolu arasında, 66 yaşındaki Baki Borak (E), yönetimindeki PR 989 plakalı araç ile Bafra Çemberinden Kaya Artemis otele doğru seyrettiği sırada, otele dönülen kavşağa geldiği zaman anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sağa; otele doğru dönüş yaptı.



Borak, o esnada Bafra plajından gelmekte olan 24 yaşındaki Levent Bertaş (E), yönetimindeki plakasız motosikletin önünü tıkadı ve araç ile motosiklet çarpıştı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Levent Bertaş, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.



Araç sürücü Baki Borak ise tutuklandı.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı