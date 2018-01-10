MOTORU BİR YERE KENDİ BİR YERE SAVRULDU!

Lefkoşa Yenişehir ışıklarında dün sabah hızını alamayan dikkatsiz motor sürücüsü kırmızı ışıkta bekleyen kiralık araca çarptı

Devrim DEMİR

Trafikte bitmek bilmeyen kazalara dün bir yenisi daha eklendi. Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde sabah saat 09.00 sıralarında yaşanan trafik kazasında, motosiklet sürücüsü 21 yaşındaki Buğra Ağtaş, yönetimindeki 63 AJ 181 plakalı motosikleti ile batı istikametine doğru seyrettiği esnada, kırmızı ışıkta bekleyen 28 yaşındaki Kadriye Kerman’ın yönetimindeki LE 514 Z plakalı kiralık araca arkadan çarptı.

Kazanın ardından motosikleti üzerinden yere düşen Ağtaş, trafik ışıklarında bekleyen sürücüleri korkuttu.

Kazaya karışan kiralık araç sürücüsü Kadriye Kerman, polise haber verirken, olay yerine ambulans çağrıldı.

İlk müdahale sürücülerden

Ambulans gelene kadar yerde yatan yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahale yoldan geçen sürücüler tarafından yapıldı.

Başına yastık konularak, konuşturulan sürücü Buğra Ağtaş kısa sürede olay yerine gelen ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Edinilen bilgide, Ağtaş yapılan müdahalenin ardından taburcu edilirken kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Havadis