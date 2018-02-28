MOTOSİKLET İLE BİSİKLET ÇARPIŞTI!

Göçmenköy’de dün akşam saat 21.30 sırlarında motosiklet ile bisiklet çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Mehmet Yusuf Yıldız ve bisiklet sürücüsü Chimnaecherem Percy Edom yaralandı. Rauf Denktaş Caddesi üzerinde meydana gelen kaza sonucu motosiklet ve bisiklet anayol içerisinde savruldu. Yaralılar olay yerine giden 112 acil servis aracı ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.