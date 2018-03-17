MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI
Lefkoşa’nın Dereboyu bölgesinde, otomobil ile motosikletin karıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı.
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Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre kaza, sabah 08.30’da meydana geldi.
Otuekong Bassey Eyo (E-28), yönetimindeki PS 570 plakalı otomobil ile seyrederken anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Memduh Asaf Sokak’a dönüşe geçince Metin Sevimli (E-22) yönetimindeki LA 274 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştı.
Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Metin Sevimli, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü, vücudunun muhtelif yerlerinde oluşan kırıklar nedeniyle müşahede altına alındı.
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