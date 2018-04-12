MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ!

Girne-Karaoğlanoğlu yolunda dün sabah motosiklet sürücüsünün dikkatsizliği kaza getirdi. Sola dönüş yapmaya çalışan araca çarpan motosikletin sürücüsü başından yaralandı

Devrim DEMİR

Karaoğlanoğlu’nda dün sabah saatlerinde dikkatsiz motosiklet sürücüsü kazaya neden oldu. Sabah saat 10.30 sıralarında Zeki Erekli, yönetimindeki KG 237 plakalı salon araç ile sola dönmeye çalıştığı esnada, 48 yaşındaki Hacı Avize, yönetimindeki LZ 513 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu kaza meydana geldi.

Erekli’nin yönetimindeki araca çarpan motosikletli sürücü Hacı Avize, çarpmanın etkisiyle motordan düşerek yola savruldu.

Düşme anında başını çarparak yaralanan Avize, olay yerine çağrılan “112” Acil Servis ile Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza anında motosiklet sürücüsü Hacı Avize’nin başında kask yoktu.

Hayati tehlikesi yok

Başına aldığı darbe nedeniyle müşahede altına alınan Avize’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, gereklşi incelemelerin ardından kazaya karışan sürücü Zeki Erekli, kazayla ilgili polise bilgi verdi, soruşturma amaçlı karakola götürüldü.

Havadis